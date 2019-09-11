У Кривому Розі розстріляли тролейбус: фото з місця НП

У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері 10 вересня невідомий відкрив вогонь по тролейбусу №15.

Інцидент стався близько 20:00 в Тернівському районі міста, повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У Кривому Розі обстріляли тролейбус Колаж

Відомо, що тролейбус проїздив в районі вулиці Маршака. Між кафе "Водолій" та пляжем невідомий вистрілив у транспортний засіб. У момент обстрілу в салоні знаходилися пасажири.

В результаті події ніхто не постраждав. У тролейбуса пошкоджено дверне скло.

Особа злочинця поки не встановлена.

У Кривому Розі обстріляли тролейбус Перший міський

У Кривому Розі обстріляли тролейбус Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася надзвичайна подія з маршруткою. На проспекті О. Поля у маршрутки відлетіло колесо. Інцидент стався на маршруті №13.

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