У Кривому Розі розстріляли тролейбус: фото з місця НП

У Кривому Розі Дніпропетровської області увечері 10 вересня невідомий відкрив вогонь по тролейбусу №15.
Інцидент стався близько 20:00 в Тернівському районі міста, повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
У Кривому Розі обстріляли тролейбус
Колаж
Відомо, що тролейбус проїздив в районі вулиці Маршака. Між кафе "Водолій" та пляжем невідомий вистрілив у транспортний засіб. У момент обстрілу в салоні знаходилися пасажири.
В результаті події ніхто не постраждав. У тролейбуса пошкоджено дверне скло.
Особа злочинця поки не встановлена.
У Кривому Розі обстріляли тролейбус
Перший міський
У Кривому Розі обстріляли тролейбус
Перший міський
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася надзвичайна подія з маршруткою. На проспекті О. Поля у маршрутки відлетіло колесо. Інцидент стався на маршруті №13.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!