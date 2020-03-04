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4 березня • оновлено в 11:33
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Карина Бондаренко

У Кривому Розі позашляховик влетів в евакуатор і перекинувся. Фото

1.1т
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У вівторок, 3 березня, в Кривому Розі Дніпропетровської області автомобіль Toyota врізався в евакуатор і перекинувся. В ДТП постраждав водій.

Аварія сталася на проспекті Металургів. За попередньою інформацією, водій позашляховика не помітив припарковане авто з увімкненими габаритами, пише видання "Первый Городской".

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

Первый Городской

Чоловік, який перебував за кермом Toyota отримав забої. В результаті зіткнення у неї розбилося лобове скло. У евакуатора від удару пошкодилося переднє крило і фара. На місці події працювали правоохоронці.

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

Первый Городской

ДТП в Кривому Розі

ДТП в Кривому Розі

Первый Городской

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на вулиці Космічній вантажівка протаранила дві маршрутки з пасажирами. Подія трапилася на одній із зупинок громадського транспорту.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
Тег
ДТП
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