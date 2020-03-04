У Кривому Розі позашляховик влетів в евакуатор і перекинувся. Фото

У вівторок, 3 березня, в Кривому Розі Дніпропетровської області автомобіль Toyota врізався в евакуатор і перекинувся. В ДТП постраждав водій.

Аварія сталася на проспекті Металургів. За попередньою інформацією, водій позашляховика не помітив припарковане авто з увімкненими габаритами, пише видання "Первый Городской".

ДТП в Кривому Розі Первый Городской

Чоловік, який перебував за кермом Toyota отримав забої. В результаті зіткнення у неї розбилося лобове скло. У евакуатора від удару пошкодилося переднє крило і фара. На місці події працювали правоохоронці.

ДТП в Кривому Розі Первый Городской

ДТП в Кривому Розі Первый Городской

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на вулиці Космічній вантажівка протаранила дві маршрутки з пасажирами. Подія трапилася на одній із зупинок громадського транспорту.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!