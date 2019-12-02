У Кривому Розі потужна пожежа охопила чоловічий монастир: подробиці й фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області 2 грудня спалахнула пожежа на території чоловічого монастиря. Полум'я охопило сходовий майданчик адміністративної будівлі.
Подія трапилася на вулиці Монастирській Покровського району приблизно о 6:00 вранці. Вогонь знищив меблі та техніку, пошкодив генератор. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління служби з надзвичайних ситуацій.
Пожежа
depo.ua
Рятувальники гасили пожежу майже 40 хвилин на території 15 квадратних метрів. Загиблих і потерпілих немає. Причина спалаху поки невідома.
Пожежа спалахнула між першим і другим поверхом
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області
Пошкодилися меблі й техніка
Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпровському районі Києва в дитячому садку в понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа, внаслідок чого загинула одна людина.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!