У Кривому Розі потужна пожежа охопила чоловічий монастир: подробиці й фото

У Кривому Розі Дніпропетровської області 2 грудня спалахнула пожежа на території чоловічого монастиря. Полум'я охопило сходовий майданчик адміністративної будівлі.

Подія трапилася на вулиці Монастирській Покровського району приблизно о 6:00 вранці. Вогонь знищив меблі та техніку, пошкодив генератор. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа depo.ua

Рятувальники гасили пожежу майже 40 хвилин на території 15 квадратних метрів. Загиблих і потерпілих немає. Причина спалаху поки невідома.

Пожежа спалахнула між першим і другим поверхом Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пошкодилися меблі й техніка Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпровському районі Києва в дитячому садку в понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа, внаслідок чого загинула одна людина.

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