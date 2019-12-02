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2 грудня • оновлено в 22:11
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У Кривому Розі потужна пожежа охопила чоловічий монастир: подробиці й фото

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 2 грудня спалахнула пожежа на території чоловічого монастиря. Полум'я охопило сходовий майданчик адміністративної будівлі.

Подія трапилася на вулиці Монастирській Покровського району приблизно о 6:00 вранці. Вогонь знищив меблі та техніку, пошкодив генератор. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа

Пожежа

depo.ua

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У Кривому Розі згорів будинок: постраждали дитина і дорослий

Рятувальники гасили пожежу майже 40 хвилин на території 15 квадратних метрів. Загиблих і потерпілих немає. Причина спалаху поки невідома.

Пожежа спалахнула між першим і другим поверхом

Пожежа спалахнула між першим і другим поверхом

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Пошкодилися меблі й техніка

Пошкодилися меблі й техніка

Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпровському районі Києва в дитячому садку в понеділок вранці, 2 грудня, спалахнула пожежа, внаслідок чого загинула одна людина.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
пожежа
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