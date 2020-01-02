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2 січня • оновлено в 16:32
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Яна Коваль

У Дніпрі затримали чоловіка, який "замінував" два вокзали

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У Дніпрі 48-річний чоловік повідомив в поліцію про мінування головних вокзалів міста.

Як розповіли у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, інформація про замінування Центрального вокзалу в Дніпрі надійшла в поліцію 1 січня о 12:20.

Дніпрянин "замінував" два вокзали

Дніпрянин "замінував" два вокзали

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До залізничного і автовокзалу відразу виїхали поліцейські разом з співробітниками вибухотехнічної служби і кінологами. Експерти-вибухотехніки обстежили приміщення і прилеглу територію двох вокзалів. Ніяких вибухових і небезпечних пристроїв виявлено не було. Евакуація людей не проводилась.

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Завдяки проведеним оперативним заходам поліцейські встановили чоловіка, який зателефонував з власного мобільного телефону в поліцію і повідомив про замінування. Ним виявився 48-річний місцевий житель. Чоловік пояснив, що скоїв дзвінок без будь-яких причин.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За неправдиве повідомлення про мінування йому загрожує від 2-х до 6 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі чоловік повісився біля власного будинку. Фото 18+.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини Новий Рік-2020 поліція мінування
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