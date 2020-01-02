У Дніпрі затримали чоловіка, який "замінував" два вокзали

У Дніпрі 48-річний чоловік повідомив в поліцію про мінування головних вокзалів міста.
Як розповіли у Відділі комунікації поліції Дніпропетровської області, інформація про замінування Центрального вокзалу в Дніпрі надійшла в поліцію 1 січня о 12:20.
Дніпрянин "замінував" два вокзали
112.ua
До залізничного і автовокзалу відразу виїхали поліцейські разом з співробітниками вибухотехнічної служби і кінологами. Експерти-вибухотехніки обстежили приміщення і прилеглу територію двох вокзалів. Ніяких вибухових і небезпечних пристроїв виявлено не було. Евакуація людей не проводилась.
Завдяки проведеним оперативним заходам поліцейські встановили чоловіка, який зателефонував з власного мобільного телефону в поліцію і повідомив про замінування. Ним виявився 48-річний місцевий житель. Чоловік пояснив, що скоїв дзвінок без будь-яких причин.
Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За неправдиве повідомлення про мінування йому загрожує від 2-х до 6 років позбавлення волі.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі чоловік повісився біля власного будинку. Фото 18+.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!