Коронавірусом у Дніпрі захворіло майже 400 осіб: де можна заразитися. Мапа

Станом на 21 травня в місті офіційно зафіксовано всього 379 випадки захворювання коронавірусом, 112 з цих людей одужали.

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Ще 12 пацієнтів 21-ї лікарні з підозрою на COVID-19 очікують результати обстеження, передає прес-служба міської ради.

Статистика коронавірусу в Дніпрі

Три людини підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Всього з початку поширення захворювання в 21-й інфекційній лікарні було отримано 174 негативних відповіді від систем ПЛР.

Крім того, за минулу добу в Дніпрі за допомогою з ознаками ГРВІ звернулося 90 осіб.

Де можна заразитися коронавірусом у Дніпрі:

Як писав OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що з 1 червня в Україні дозволять працювати басейнах, спортзалах, а також автошкіл. Крім того, відновиться рух поїздів і міжобласне сполучення.

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