У Дніпрі вантажівка знесла з дороги легковик: є постраждалі

У Дніпрі 11 вересня на вулиці Космічній трапилася аварія за участю DAF і ВАЗ.

ДТП сталася близько 8:00 навпроти заправки Sentosa. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і легковик Колаж

Відомо, що легковий автомобіль рухався в крайньому правому ряду, в той час як вантажівка рухалася по крайній лівій смузі. Під час маневру причіп DAF зачепив ВАЗ, в результаті чого водій легковика втратив контроль над транспортним засобом. Від зіткнення авто вилетіло на узбіччя і перекинулось.

У Дніпрі DAF зніс з дороги ВАЗ Информатор

У салоні ВАЗу знаходилися чотири людини, двоє з них постраждали. Пасажира і водія із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в міську клінічну лікарню № 16.

На місці події працювали правоохоронці та слідчий по ДТП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі розстріляли тролейбус. Увечері 10 вересня невідомий відкрив вогонь по тролейбусу №15. У момент обстрілу в салоні знаходилися пасажири.

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