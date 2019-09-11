У Дніпрі вантажівка знесла з дороги легковик: є постраждалі

У Дніпрі 11 вересня на вулиці Космічній трапилася аварія за участю DAF і ВАЗ.
ДТП сталася близько 8:00 навпроти заправки Sentosa. Про це повідомляє Інформатор.
У Дніпрі зіткнулися вантажівка і легковик
Колаж
Відомо, що легковий автомобіль рухався в крайньому правому ряду, в той час як вантажівка рухалася по крайній лівій смузі. Під час маневру причіп DAF зачепив ВАЗ, в результаті чого водій легковика втратив контроль над транспортним засобом. Від зіткнення авто вилетіло на узбіччя і перекинулось.
У Дніпрі DAF зніс з дороги ВАЗ
Информатор
У салоні ВАЗу знаходилися чотири людини, двоє з них постраждали. Пасажира і водія із закритою черепно-мозковою травмою госпіталізували в міську клінічну лікарню № 16.
На місці події працювали правоохоронці та слідчий по ДТП.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі розстріляли тролейбус. Увечері 10 вересня невідомий відкрив вогонь по тролейбусу №15. У момент обстрілу в салоні знаходилися пасажири.
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