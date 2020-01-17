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17 січня • оновлено в 17:42
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Карина Бондаренко

У Дніпрі вантажівка влетіла в маршрутку з пасажирами: фото з місця ДТП

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У Дніпрі на вулиці Космічній вантажівка МАЗ в'їхала у маршрутку №60 з пасажирами в салоні.

Автомобіль занесло при гальмуванні перед маршруткою, яка висаджувала пасажирів. Про це повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

В результаті зіткнення ніхто не постраждав. На місці події працюють правоохоронці.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на вулиці Робочій маршрутка №87А на смерть збила жінку.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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