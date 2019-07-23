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У Дніпрі в приватному будинку зловили 1,5-метрову змію. Фото і відео

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У Дніпрі 22 липня на дереві біля жилового будинку зловили змію.

Плазуна виловили довжиною 1,5 метра, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

По прибуттю рятувальників, особовий склад ретельно розглянув територію. Потім за допомогою спеціального інструменту для вилову змій, фахівці виловили плазун.

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Після цього змію вивезли за межі міста.

Спіймали змію

Спіймали змію

ДСНС в Дніпропетровській області

Спіймали змію

Спіймали змію

ДСНС в Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі цілий виводок змій окупував популярний ресторан.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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