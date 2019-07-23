У Дніпрі 22 липня на дереві біля жилового будинку зловили змію.

Плазуна виловили довжиною 1,5 метра, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

По прибуттю рятувальників, особовий склад ретельно розглянув територію. Потім за допомогою спеціального інструменту для вилову змій, фахівці виловили плазун.

Після цього змію вивезли за межі міста.

Спіймали змію ДСНС в Дніпропетровській області

Спіймали змію ДСНС в Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі цілий виводок змій окупував популярний ресторан.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!