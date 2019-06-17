ГоловнаНовини
МоваЯзык
КияниМедОбоз

/Новини

На Одесу звалилося нове нашестя: фото і відео

132.2тЧитати матеріал російською

В Одесі справжнє нашестя змій — жителі скаржаться на те, що досить часто стикаються з плазунами, як вдома, так і на вулиці.

Так одеситка Ірина, яка живе в багатоповерхівці по вулиці Пишоновской, увійшовши в туалет, зіткнулася зі змією. Жінка сильно злякалася і почала шукати допомоги у сусідів будинку, передають "Факти".

"У мене був шок. Фото зробила дуже швидко і виклала на форумі будинку (добре, що такий є!). Невдовзі і господарі з'явилися. Виявилося, що гість, якого не чекали, завітав до нас від сусідів знизу. Однак реакції спочатку ніякої не було: живіть з нею, як хочете. Мовляв, у них є ще змії... Господарі, дійсно, пристойні люди, але що у них таке вдома, ніхто не знав", — повідомила Ірина.

Змії в Одесі

Змії в Одесі

fakty.ua

Невдовзі переляк, емоції і відчай відступили. Дівчина викликала службу, яка і прибрала "гостю" з житла.

Новини
В Одесі пожежа охопила психлікарню: люди згоріли заживо. Фото 18+

Яким чином тварина потрапила у квартиру — загадка навіть для рятувальників. Як розповіли в зоопарку, їм відомі випадки, коли мешканці виявляли змій у себе в квартирах.

"Це пов'язано з тим, що люди купують екзотичних тварин, але не завжди правильно доглядають їх. Змії, як правило, не отруйні", — прокоментували фахівці.

За словами зоозахисників, найчастіше городян "відвідують" нешкідливі домашні полози, яких можна впізнати по яскравому забарвленню і досить великій довжині. Полози не можуть переміщатися далеко від будинку, а значить, його власники живуть у вашому або сусідньому під'їзді. Ці змії нерідко вибираються з відкритого вікна квартири своїх господарів і переповзають по карнизу на сусідній балкон. Крім того, вони можуть потрапити в "чужу квартиру" через вентиляційну шахту.

Змії в Одесі

Змії в Одесі

fakty.ua

Тим часом плазун всерйоз налякав відпочиваючих на популярному одеському пляжі Ланжерон.

Судячи з опублікованого відео, рептилія сама була перелякана і, схоже, вона більше боялася людей, ніж навпаки.

В одеському Центрі Південного НДІ морського і рибного господарства та океанографії вважають, що до морського узбережжя могли припливти прості вужі, які абсолютно нешкідливі. Винятком може стати тільки сезон парування, який проходить навесні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області і в самій Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір. Біолог і керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський пояснив, що стало причиною цвітіння води.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
УкраїнаОдеса
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
44
16
Смішно
31
Цікаво
46
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Шевченко Николай
Шевченко Николай
Нашествие из двух змей?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сладкая Алиса
Сладкая Алиса
Оцените мою упругую попку .. https://fuck.it/id01286571
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Михо на царство! ФСБ совсем саспоясолись.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel