На Одесу звалилося нове нашестя: фото і відео

В Одесі справжнє нашестя змій — жителі скаржаться на те, що досить часто стикаються з плазунами, як вдома, так і на вулиці.

Так одеситка Ірина, яка живе в багатоповерхівці по вулиці Пишоновской, увійшовши в туалет, зіткнулася зі змією. Жінка сильно злякалася і почала шукати допомоги у сусідів будинку, передають "Факти".

"У мене був шок. Фото зробила дуже швидко і виклала на форумі будинку (добре, що такий є!). Невдовзі і господарі з'явилися. Виявилося, що гість, якого не чекали, завітав до нас від сусідів знизу. Однак реакції спочатку ніякої не було: живіть з нею, як хочете. Мовляв, у них є ще змії... Господарі, дійсно, пристойні люди, але що у них таке вдома, ніхто не знав", — повідомила Ірина.

Змії в Одесі fakty.ua

Невдовзі переляк, емоції і відчай відступили. Дівчина викликала службу, яка і прибрала "гостю" з житла.

Яким чином тварина потрапила у квартиру — загадка навіть для рятувальників. Як розповіли в зоопарку, їм відомі випадки, коли мешканці виявляли змій у себе в квартирах.

"Це пов'язано з тим, що люди купують екзотичних тварин, але не завжди правильно доглядають їх. Змії, як правило, не отруйні", — прокоментували фахівці.

За словами зоозахисників, найчастіше городян "відвідують" нешкідливі домашні полози, яких можна впізнати по яскравому забарвленню і досить великій довжині. Полози не можуть переміщатися далеко від будинку, а значить, його власники живуть у вашому або сусідньому під'їзді. Ці змії нерідко вибираються з відкритого вікна квартири своїх господарів і переповзають по карнизу на сусідній балкон. Крім того, вони можуть потрапити в "чужу квартиру" через вентиляційну шахту.

Змії в Одесі fakty.ua

Тим часом плазун всерйоз налякав відпочиваючих на популярному одеському пляжі Ланжерон.

Судячи з опублікованого відео, рептилія сама була перелякана і, схоже, вона більше боялася людей, ніж навпаки.

В одеському Центрі Південного НДІ морського і рибного господарства та океанографії вважають, що до морського узбережжя могли припливти прості вужі, які абсолютно нешкідливі. Винятком може стати тільки сезон парування, який проходить навесні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області і в самій Одесі на місцевих пляжах вода в морі забарвилася в зелений колір. Біолог і керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балинський пояснив, що стало причиною цвітіння води.

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