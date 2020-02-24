У Дніпрі трирічна дитина сіла у відро з окропом: обпалено 50% тіла

У неділю, 23 лютого, в Дніпрі трирічна дівчинка впала у відро з окропом і отримала 50% опіків тіла. Дитину в украй важкому стані рятують в обласній лікарні на Космічній.

Подія трапилася, коли молодший брат штовхнув дівчинку і вона не втрималася на ногах поруч з відром гарячої води, повідомила волонтер благодійного фонду "Совушка" Олександра Сова в Facebook.

"Маленька Ганнуся живе в прийомній сім'ї. За коротке життя їй довелося пережити багато і з багатьма впоратися. Ми віримо, що і зараз вона впорається з випробуванням, яке випало на її долю. Але опікунам самим дуже непросто впоратися з цим, тому вони звертаються за допомогою до всіх нас. Будь-яка посильна сума допоможе Ганні", – розповіла волонтер.

У Дніпрі трирічна дитина сіла у відро з окропом Facebook/Олександра Сова-Тимощенкова

Допомогти дитині можна, відправивши гроші на рахунок 5583 3501 0037 3193 (карта фонду) або 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на Тимощенкова Олександра), при перекладі вказати: "Для Ганнусі".

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Центрі матері і дитини імені Руднєва в Дніпрі борються за життя недоношених двійнят.

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