У Дніпрі сталася ДТП з переворотом: постраждала дівчина

У п'ятницю, 14 лютого, в Дніпрі на вулиці Бурштиновій автомобіль Volkswagen злетів з дороги і перекинувся.

У пригоді постраждала дівчина, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

ДТП в Дніпрі Інформатор

В результаті машина з'їхала на узбіччя і влетіла в дерево. Водій в аварії не постраждав, пасажирку госпіталізували в міську лікарню №6 з черепно-мозковою травмою. На місці ДТП працювали поліція і слідчий.

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

ДТП в Дніпрі Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі Toyota Prado зіткнулася з залізничним складом, що рухався. Дівчина за кермом позашляховика обігнала вантажівку, яка стояла на "червоний", і не помітила поїзд.

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