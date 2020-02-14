Головна Новини
14 лютого • оновлено в 16:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Карина Бондаренко

У Дніпрі сталася ДТП з переворотом: постраждала дівчина

465
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 14 лютого, в Дніпрі на вулиці Бурштиновій автомобіль Volkswagen злетів з дороги і перекинувся.

У пригоді постраждала дівчина, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
"Какая разница": в Дніпрі спалахнув скандал через "АУЄ" на "авто" поліції
ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

В результаті машина з'їхала на узбіччя і влетіла в дерево. Водій в аварії не постраждав, пасажирку госпіталізували в міську лікарню №6 з черепно-мозковою травмою. На місці ДТП працювали поліція і слідчий.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі Toyota Prado зіткнулася з залізничним складом, що рухався. Дівчина за кермом позашляховика обігнала вантажівку, яка стояла на "червоний", і не помітила поїзд.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги