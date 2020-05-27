У Дніпрі піймали "чорних ріелторів", причетних до вбивств

У Дніпрі зловмисники шахрайським шляхом отримали право власності на нерухомість і незаконно утримували двох чоловіків у власних домівках, змушуючи їх працювати.

У Національній поліції Дніпропетровської області повідомили, що до складу групи входили троє чоловіків. В ході розслідування з'ясувалося, що вони причетні до смерті 44-річного чоловіка, тіло якого було виявлено в грудні минулого року на вулиці Лужниковій. Згідно з висновком експертів, потерпілий помер від тяжких тілесних ушкоджень.

У Дніпрі спіймали групу небезпечних зловмисників depositphotos.com

25 травня працівники Дніпровського відділу поліції із залученням поліцейських полку особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцем проживання підозрюваних. В результаті поліцейські вилучили зброю, копії та оригінали документів на ім'я різних осіб, в тому числі на ім'я померлого 44-річного чоловіка. Крім цього, правоохоронці виявили двох чоловіків, яких зловмисники взяли в заручники.

З'ясувалося, що троє громадян шахрайським шляхом заволоділа їх житлом, а самих чоловіків незаконно утримували і примушували працювати на території будинку. Потерпілими виявилися 42-річний чоловік і його 73-річний батько.

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Відкрито кримінальні виробництва за такими статтями Кримінального кодексу України:

частина 2 статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження;

частина 2 статті 146 – незаконне позбавлення волі або викрадення людини;

частина 4 статті 190 – шахрайство;

частина 1 статті 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Всі троє чоловіків затримані, триває досудове розслідування.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі накрили три порностудії. В ході слідчих дій, поліцейськими встановлено 16 веб-моделей у віці від 18 до 39 років, які через інтернет надавали онлайн послуги сексуального характеру.

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