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У Дніпрі невідомі спробували увірватися в банк: поліція шукає підозрюваного

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У ніч на неділю, 11 серпня, невідомі спробували увірватися в закрите відділення "Альфа-банку" в Дніпрі.

Одного з нападників зловив небайдужий перехожий, а другого шукає поліція, передає "Інформатор".

Невідомі вибили двері в закритому банку

Невідомі вибили двері в закритому банку

Інформатор

Повідомляється, що двоє хлопців вибили двері, ймовірно, з метою проникнути в приміщення закладу.

При цьому наголошується, що затриманий не зміг пояснити мотивів цих дій.

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В даний час правоохоронці з'ясовують обставини події, вивчають записи з відеокамер на будівлі банку і встановлюють другого правопорушника.

Про відкриття провадження за даним фактом поки невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що поліція затримала чоловіка за підозрою в причетності до бійки зі стріляниною біля будівлі з ігровими автоматами в центрі Дніпра в середу, 7 серпня. Також правоохоронці виявили автомобілі, на яких нападники втекли з місця злочину.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро Альфа-Банк поліція
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