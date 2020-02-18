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18 лютого • оновлено в 13:37
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У Дніпрі напали на чиновника міськради: подробиці

1.2т
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У понеділок, 17 лютого, в Дніпрі невідомі напали на начальника інспекції по благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. За попередньою інформацією, подія трапилася біля будинку чиновника.

Троє невідомих на машині напали на Мороза. Після чого той "відштовхнув" їх своєю автівкою і поїхав.

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Руслан Мороз

Руслан Мороз

facebook.com/ruslan.moroz77

Раніше OBOZREVATEL писав, що прихильники Московського патріархату напали на священика ПЦУ на Чернігівщині.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
напад
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