У Дніпрі напали на чиновника міськради: подробиці

У понеділок, 17 лютого, в Дніпрі невідомі напали на начальника інспекції по благоустрою Дніпровської міської ради Руслана Мороза.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з власних джерел. За попередньою інформацією, подія трапилася біля будинку чиновника.

Троє невідомих на машині напали на Мороза. Після чого той "відштовхнув" їх своєю автівкою і поїхав.

Як повідомляє Перший Криворізький, в Кривому Розі Дніпропетровської області оголосили план "Перехоплення". Правоохоронці розшукують червоний Renault Logan з пошкодженням правої сторони крила, бампера і дверей.

Руслан Мороз facebook.com/ruslan.moroz77

Раніше OBOZREVATEL писав, що прихильники Московського патріархату напали на священика ПЦУ на Чернігівщині.

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