У Дніпрі "накрили" велике наркоугруповання

У Дніпрі поліція припинила діяльність угруповання, яке продавало наркотики через інтернет.

Свою електронну адресу та асортимент товару магазину "@HavaGoa" зловмисники розміщували на парканах і будинках міста, передає пресслужба поліції Днепропетровскойо бласти.

Поліція провела 10 обшуків у фігурантів справи radiotrek.rv.ua

"У ході оперативно-розшукових заходів, в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України, правоохоронці встановили злочинну групу, до складу якої входило вісім жителів міста Дніпро", – сказано в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що група складалася з організатора, водія-кур'єра, закладника, відповідального за підбір "персоналу".

Клієнти наркоторговців переводили оплату на різні електронні гаманці і отримували товар шляхом "закладок" і через кур'єра.

2 серпня правоохоронці провели 10 обшуків за місцем проживання підозрюваних та вилучили сліп-пакети з марихуаною, речовиною схожою на "Альфа PVP" (синтетичний психостимулятор), 18 банківських карток, мобільні телефони, стартові пакети з SIM-картами, комп'ютерне обладнання, електронні ваги та гроші.

Правоохоронці провели 10 обшуків Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Вартість вилучених наркотиків – понад 100 тис. гривень Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Про продаж домовлялися через інтернет Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Вилучене направлено на експертизу Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Вилучені речовини направлені на експертизу.

За цінами "чорного ринку" вартість вилучених наркотиків становить близько 112 тис. гривень.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліція затримала жителя Кривого Рогу за підозрою в виготовленні метамфетаміну.

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