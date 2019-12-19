У Дніпрі нахабна злодійка обчистила дитину в магазині: момент потрапив на відео

У Дніпрі жінка витягла з кишені дитини телефон, поки та розглядала іграшки в магазині.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження в магазині на "12-му кварталі". Запис опублікували в Telegram-каналі "Дніпро оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі нахабна злодійка обчистила дитину в магазині Скріншот з відео

Як видно на відео, злодійка акуратно дістала телефон з кишені дівчинки, прикрила його іграшкою і попрямувала до виходу з магазина.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві в метро пасажири зловили і побили чоловіка, який вкрав особисті речі у одного з пасажирів.

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