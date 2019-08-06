У Дніпрі 5 серпня на Січеславській Набережній біля кафе виловили двох змій.
Плазуни перебували у воді на відстані 1,5 м від берега в очеретах. Загрози відпочиваючим в кафе вони не несли, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).
Так, співробітники аварійно-рятувального підрозділу за допомогою спеціального пристрою виловили двох змій. Потім їх відвезли за межі міста.
Розплодилися змії
Петрозаводск
Крім цього, фахівці водолазно-рятувальної групи за допомогою багра відтягнули решту плавучого очерету від берега в глиб річки.
Виловили змій
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Виловили змій
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Виловили змій
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на території популярного ресторану знайшли цілий виводок диких змій.
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