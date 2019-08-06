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У Дніпрі в популярному місці відпочинку розплодилися змії. Фото

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У Дніпрі 5 серпня на Січеславській Набережній біля кафе виловили двох змій.

Плазуни перебували у воді на відстані 1,5 м від берега в очеретах. Загрози відпочиваючим в кафе вони не несли, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Так, співробітники аварійно-рятувального підрозділу за допомогою спеціального пристрою виловили двох змій. Потім їх відвезли за межі міста.

Розплодилися змії

Розплодилися змії

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Крім цього, фахівці водолазно-рятувальної групи за допомогою багра відтягнули решту плавучого очерету від берега в глиб річки.

Виловили змій

Виловили змій

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Виловили змій

Виловили змій

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Виловили змій

Виловили змій

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на території популярного ресторану знайшли цілий виводок диких змій.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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