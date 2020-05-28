Головна Новини
28 травня • оновлено в 10:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Яна Коваль
Всі статті автора

У Дніпрі хлопець кинувся під колеса автомобіля. Фото з місця аварії

642
Читати матеріал російською

У Дніпрі на вулиці Калиновій хлопець кинувся під колеса Nissan.

Подія трапилася 27 травня о 22:00, повідомляє " Інформатор " (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

На Калиновій хлопець кинувся під авто

На Калиновій хлопець кинувся під авто

Інформатор

За попередньою інформацією, Nissan рухався по Калиновій в сторону Слобожанського проспекту. Коли автомобіль проїжджав повз одної із зупинок громадського транспорту, на дорогу вибіг хлопець і стрибнув в сторону, в яку рухався Nissan. Удар прийшовся в праву частину машини.

На місце прибули співробітники поліції і бригада швидкої допомоги. Дніпрянина госпіталізували в міську клінічну лікарню №6.

Автомобіль рухався в сторону Слобожанського проспекту

Автомобіль рухався в сторону Слобожанського проспекту

Інформатор

Подробиці з'ясовуються

Подробиці з'ясовуються

Інформатор

Хлопець стрибнув на проїжджу частину

Хлопець стрибнув на проїжджу частину

Інформатор

Хлопця госпіталізували в лікарню

Хлопця госпіталізували в лікарню

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі зловили "чорних ріелторів", причетних до убійствам.Трое громадян шахрайським шляхом заволоділи їх житлом, а самих чоловіків незаконно утримували і примушували працювати на території будинку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
новини поліція аварія ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 22 382.

    Вилікувалися: 8439. Померли: 669.

  • У світі захворіли понад 5,7 млн осіб, загинули – більше 354 тисяч.

  • Львівська область побила власний рекорд з виявлення нових випадків коронавірусу.

  • Вчені знайшли новий спосіб передбачати поширення коронавірусу.

  • Ляшко назвав дату, коли в Україні очікується нульова статистика з COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги