Головна Новини
24 січня • оновлено в 15:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

У Дніпрі 2-річний хлопчик помер від грипу: подробиці

1.5т
Читати матеріал російською

У Дніпрі 2-річний хлопчик помер через грип. Дитина захворіла 20 січня і йому поставили діагноз "ураження вірусом грипу А".

Хвороба швидко прогресувала і перейшла у важку форму. Про це повідомляє Інформатор.

Крім того, летальні випадки зафіксували і в інших регіонах України. Всього таких по стану на 24 січня - 11.

Новини
Україна на порозі епідемії: небезпечним грипом заразилися вже кілька мільйонів, є смерті

У Дніпропетровській області відзначають зростання захворюваності на грип. До медиків за допомогою звернулися вже 13800 чоловік, з них 8200 - діти.

У Дніпрі 2-річний хлопчик помер від грипу

У Дніпрі 2-річний хлопчик помер від грипу

ukraina.ru

"У більшості людей хвороба протікає без ускладнень, одужання настає через тиждень при належному лікуванні. Однак важка форма хвороби може швидко прогресувати в пневмонію. При відсутності необхідного лікування вірус може призвести до летального результату протягом 24 годин після появи ознак", – розповіла лікар-педіатр Ганна Камнева.

За словами лікаря, високий ризик розвитку важкої форми хвороби загрожує в першу чергу людям зі зниженим імунітетом: вагітним жінкам, літнім людям, дітям у віці до двох років і людям з хронічними хворобами легень.

Симптоми грипу: висока температура протягом кількох днів, яка важко збивається; головний біль в лобовій частині; біль в м'язах і слабкість.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні почали масово закривати школи на карантин через різку захворюваність на грип та ГРВІ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "грип" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Карина Бондаренко
Тема
грип
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Давайте лучше про коронавирус, который вот-вот нападёт на москалей.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини

Топпублікації

Топблоги