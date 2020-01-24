У Дніпрі 2-річний хлопчик помер від грипу: подробиці

У Дніпрі 2-річний хлопчик помер через грип. Дитина захворіла 20 січня і йому поставили діагноз "ураження вірусом грипу А".

Хвороба швидко прогресувала і перейшла у важку форму. Про це повідомляє Інформатор.

Крім того, летальні випадки зафіксували і в інших регіонах України. Всього таких по стану на 24 січня - 11.

У Дніпропетровській області відзначають зростання захворюваності на грип. До медиків за допомогою звернулися вже 13800 чоловік, з них 8200 - діти.

У Дніпрі 2-річний хлопчик помер від грипу ukraina.ru

"У більшості людей хвороба протікає без ускладнень, одужання настає через тиждень при належному лікуванні. Однак важка форма хвороби може швидко прогресувати в пневмонію. При відсутності необхідного лікування вірус може призвести до летального результату протягом 24 годин після появи ознак", – розповіла лікар-педіатр Ганна Камнева.

За словами лікаря, високий ризик розвитку важкої форми хвороби загрожує в першу чергу людям зі зниженим імунітетом: вагітним жінкам, літнім людям, дітям у віці до двох років і людям з хронічними хворобами легень.

Симптоми грипу: висока температура протягом кількох днів, яка важко збивається; головний біль в лобовій частині; біль в м'язах і слабкість.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Україні почали масово закривати школи на карантин через різку захворюваність на грип та ГРВІ.

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