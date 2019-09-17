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17 вересня • оновлено в 13:34
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"Шкіра синіла просто на очах": в Дніпрі сталася страшна ДТП

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У Дніпрі 17 вересня на вулиці Марії Лисиченко зіткнулися Renault і вантажівка.

Від сильного удару постраждав водій іномарки. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і легковик

У Дніпрі зіткнулися вантажівка і легковик

Информатор

Новини
Злетів з траси і врізався в дерево: під Дніпром сталася серйозна ДТП з постраждалими

Відомо, що вантажівка рухалася в бік Калинової, коли на повороті на високій швидкості в неї влетів легковик. Від зіткнення автомобіль злетів з дороги на узбіччя.

В результаті ДТП постраждав 50-річний водій Renault. До приїзду медиків допомогу чоловікові надавали водії проїжджаючих повз автомобілів. За їх словами, чоловік тримався за голову і не міг дихати, а його шкіра синіла просто на очах. Було це причиною чи наслідком аварії, поки невідомо.

У Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими

У Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими

Информатор

Новини
Уламки розлетілися по всій дорозі: в Дніпрі сталася страшна ДТП
У Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими

У Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими

Информатор

Потерпілого госпіталізували в 6-у міську лікарню.

На місці події працювали правоохоронці та слідчий по ДТП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на перетині вулиць Святослава Хороброго і Виконкомівської в Дніпрі автомобіль Kia протаранив трамвай №5. В аварії постраждали три людини, серед них 14-річний підліток.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
аварія ДТП поліція
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