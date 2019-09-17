"Шкіра синіла просто на очах": в Дніпрі сталася страшна ДТП

У Дніпрі 17 вересня на вулиці Марії Лисиченко зіткнулися Renault і вантажівка.
Від сильного удару постраждав водій іномарки. Про це повідомляє "Інформатор".
У Дніпрі зіткнулися вантажівка і легковик
Информатор
Відомо, що вантажівка рухалася в бік Калинової, коли на повороті на високій швидкості в неї влетів легковик. Від зіткнення автомобіль злетів з дороги на узбіччя.
В результаті ДТП постраждав 50-річний водій Renault. До приїзду медиків допомогу чоловікові надавали водії проїжджаючих повз автомобілів. За їх словами, чоловік тримався за голову і не міг дихати, а його шкіра синіла просто на очах. Було це причиною чи наслідком аварії, поки невідомо.
У Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими
Информатор
У Дніпрі сталася страшна ДТП з постраждалими
Информатор
Потерпілого госпіталізували в 6-у міську лікарню.
На місці події працювали правоохоронці та слідчий по ДТП.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на перетині вулиць Святослава Хороброго і Виконкомівської в Дніпрі автомобіль Kia протаранив трамвай №5. В аварії постраждали три людини, серед них 14-річний підліток.
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