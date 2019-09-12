Рвані рани по всьому тілу: в Дніпрі біля Нового мосту сталася кривава ДТП

У Дніпрі при в'їзді на Новий міст вранці 12 вересня автомобіль Renault збив велосипедистку.

Аварія сталася близько 7:00 повідомляє Інформатор.

У Дніпрі автомобіль збив жінку Новини Тольятті

В результаті зіткнення 60-річна водійка двоколісного отримала рвані рани на ногах і голові. Постраждалу забрала швидка допомога в 6-у міську лікарню.

Що послужило причиною ДТП, поки невідомо. На місці аварії працювали правоохоронці та слідчий по ДТП.

Подія стала причиною великої пробки, яка тягнулася від ТЦ "Наша Правда". На даний момент рух на даній ділянці дороги нормалізувався.

У Дніпрі збили велосипедистку Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі вантажівка знесла з дороги легковик. Під час маневру причіп DAF зачепив ВАЗ, в результаті чого водій легковика втратив контроль над транспортним засобом. Від зіткнення авто вилетіло на узбіччя і перекинувлось.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!