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14 лютого • оновлено в 13:41
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Працював на спецслужби Путіна: в Україні спіймали інтернет-агітатора, що продався

1.4т
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Служба безпеки України викрила пропагандиста з Нікополя Дніпропетровської області, який поширював в інтернеті матеріали за вказівкою російських спецслужб.

Чоловіка завербували під час чергової поїздки в Росію у приватних справах. По поверненню додому агітатор поширював заклики до порушення цілісності України в забороненій соцмережі, повідомили на сайті СБУ.

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Також пропагандист планував розміщувати інформацію, спрямовану на розпалювання міжнаціональної ворожнечі і дискредитацію органів державної влади. Вказівки чоловік отримував через електронне листування від "куратора", який представлявся співробітником так званої "МГБ ДНР".

В Україні зловили інтернет-агітатора, що продався

В Україні зловили інтернет-агітатора, що продався

УНН

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, які підтверджують його протиправну діяльність.

В рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру. Також перевіряється версія про його причетність до мережі військової розвідки РФ. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Раніше OBOZREVATEL писав, що Служба безпеки України спіймала митників Херсонського аеропорту на систематичному вимаганні хабарів у підприємців, які займалися імпортом товарів з країн Близького Сходу.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
Служба безпеки України пропаганда
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Пацак Йуханиди
Пацак Йуханиди
тут на обозе таких завербованных лаптекопытных платных сволочей целое стадо пасется! хорошее начало, продолжайте, еще много работы!
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скопировала и не сразу заметила, что обозовцы не знают, как пишется слово "целосТность"
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1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А чем угрожают Украине "призывы к нарушению целосности Украины", если они распространялись в запрещённой сети?
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