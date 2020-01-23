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23 січня • оновлено в 12:19
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Померла дівчина, яка постраждала під час вибуху в Дніпрі: подробиці трагедії

1.2т
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Вранці 23 січня в обласній клінічній лікарні імені Мечникова померла 17-річна дівчина, яка постраждала під час вибуху в Дніпрі.

Нейрохірурги й анестезіологи понад добу боролися за неї, проте травма виявилася несумісною з життям. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник головного лікаря Олександр Толубаєв.

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Вибух у Дніпрі

Вибух у Дніпрі

Колаж

"Вкрай важкий стан, кома третього ступеня, штучна вентиляція легень і надвисокі дози препаратів, що підтримують артеріальний тиск. Вибухова черепно-мозкова травма, перелом кісток склепіння та основи черепа, металеві уламки пошкодили життєво важливі ділянки мозку", – розповів Толубаев.

Медик підкреслив, що цієї смерті можна було уникнути – всьому виною "експерименти" з петардами, які чоловік і дівчина проводили в квартирі.

Померла дівчина, яка постраждала під час вибуху в Дніпрі: подробиці трагедії
Дівчина померла в лікарні

Дівчина померла в лікарні

Facebook Олександр Толубаев

Раніше OBOZREVATEL писав, що у вівторок, 21 січня, в одній із квартир Дніпра пролунав потужний вибух. В результаті одному з мешканців відірвало руку. Подія трапилася приблизно о 19:20 на другому поверсі багатоквартирного будинку на вулиці Софії Ковалевської.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть вибух
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