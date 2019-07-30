Поліція знайшла арсенал: житель передмістя Дніпра зберігав удома вогнестріл і вибухівку

Співробітники поліції вилучили вогнепальну зброю і гранати у жителя Слобожанського Дніпропетровської області.

Чоловік зберігав небезпечні предмети у себе вдома, повідомляє пресслужба обласної поліції.

У жителя Слобожанського вилучили зброю та гранати Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Житель смт Слобожанське зберігав за місцем проживання 2 гранати "Ф-1" з запалами, рушницю пневматичної дії і пістолет травматичної дії з 7 патронами до нього", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці отримали інформацію, що 37-річний чоловік зберігає зброю і боєприпаси, і в ході обшуку 29 липня вилучили предмети.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Власнику зброї оголосили про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі замінували пішохідний перехід бойовою гранатою.

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