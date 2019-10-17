Поліція знайшла арсенал зброї у жителя Кривого Рогу

Поліція вилучила зброю і боєприпаси у жителя Кривого Рогу Дніпропетровської області, підозрюваного у крадіжці.

Предмети були виявлені під час обшуку в будинку 56-річного чоловіка 15 жовтня, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Поліція знайшла арсенал зброї та боєприпасів у жителя Кривого Рогу Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Як з'ясувалося, раніше судимий житель м. Кривий Ріг зберігав удома 4 пістолети, 2 револьвери, рушниці, 300 куль і 250 патронів, капсулі, порох, елементи і деталі зброї", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що обшук проходив в рамках розслідування крадіжки з проникненням в житло.

Вилучені предмети направлено на дослідження, поліція встановлює походження зброї та боєприпасів.

Чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Поліція знайшла арсенал зброї та боєприпасів у жителя Кривого Рогу Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Поліція знайшла арсенал зброї та боєприпасів у жителя Кривого Рогу Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Поліція знайшла арсенал зброї та боєприпасів у жителя Кривого Рогу Пресслужба поліції Дніпропетровської області

У поліції нагадують, що протягом жовтня на території області проводиться місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які незаконно зберігають зброю, боєприпаси або вибухові речовини, мають можливість уникнути кримінальної відповідальності, якщо протягом місячника добровільно здадуть їх в поліцію.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області поліцейські затримали підозрюваного в торгівлі наркотиками і вилучили у нього метамфетамін. Загальна вартість знайдених речовин – понад 220 тис. гривень.

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