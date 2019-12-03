Побили, обікрали та викрали: в Дніпрі стався звірячий злочин

У ніч на вівторок, 3 грудня, в Дніпрі троє невідомих побили чоловіка, забрали мобільний телефон, гроші та взуття, а потім силою посадили в автомобіль і відвезли.

Подія трапилася на провулку Синявського (Шевченківський район) близько опівночі. Потерпілий розказав про те, що трапилося на лінію "102", коли зловмисники відпустили його біля одного з магазинів. Про це повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області на сторінці в Facebook.

Патрульні виявили "Таврію" викрадачів недалеко від місця злочину. Однак водій машини проігнорував вимогу зупинитися, прискорився і мало не потрапив в ДТП.

У Дніпрі стався звірячий злочин Facebook Патрульної поліції в Дніпропетровській області

Коли поліцейським вдалося зупинити транспортний засіб, один з пасажирів спробував втекти. У машині знаходилися водій і пасажирка. Вони обидва мали ознаки сильного алкогольного сп'яніння, поводилися агресивно і погрожували патрульним.

У зловмисників виявили речі потерпілого і викликали слідчо-оперативну групу. Усіх трьох патрульні доставили в Шевченківське відділення поліції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області 2 грудня на очах у продавця дитина обікрала продуктовий магазин. Побачивши, що за прилавком нікого немає, юний грабіжник попрямував до холодильника.

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