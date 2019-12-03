Головна Новини
3 грудня • оновлено в 14:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Побили, обікрали та викрали: в Дніпрі стався звірячий злочин

2.8т
Читати матеріал російською

У ніч на вівторок, 3 грудня, в Дніпрі троє невідомих побили чоловіка, забрали мобільний телефон, гроші та взуття, а потім силою посадили в автомобіль і відвезли.

Подія трапилася на провулку Синявського (Шевченківський район) близько опівночі. Потерпілий розказав про те, що трапилося на лінію "102", коли зловмисники відпустили його біля одного з магазинів. Про це повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області на сторінці в Facebook.

Новини
Стан вкрай важкий: до Дніпра екстрено доставили дитину із зони ООС

Патрульні виявили "Таврію" викрадачів недалеко від місця злочину. Однак водій машини проігнорував вимогу зупинитися, прискорився і мало не потрапив в ДТП.

У Дніпрі стався звірячий злочин

У Дніпрі стався звірячий злочин

Facebook Патрульної поліції в Дніпропетровській області

Коли поліцейським вдалося зупинити транспортний засіб, один з пасажирів спробував втекти. У машині знаходилися водій і пасажирка. Вони обидва мали ознаки сильного алкогольного сп'яніння, поводилися агресивно і погрожували патрульним.

Новини
У Дніпрі жінка випала з вікна 10 поверху: моторошні фото 18+

У зловмисників виявили речі потерпілого і викликали слідчо-оперативну групу. Усіх трьох патрульні доставили в Шевченківське відділення поліції.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кам'янському Дніпропетровської області 2 грудня на очах у продавця дитина обікрала продуктовий магазин. Побачивши, що за прилавком нікого немає, юний грабіжник попрямував до холодильника.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
викрадення
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Это атошники. Отпустите их
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини

Топпублікації

Топблоги