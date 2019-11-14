Плач почули сусіди: у Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей у квартирі

У Кривому Розі Дніпропетровської області 12 листопада жінка закрила у квартирі трьох маленьких дітей, а сама зникла в невідомому напрямку.

Почувши дикий плач малюків, їм на допомогу кинулися сусіди. Про це повідомляє "Перший міський" із посиланням на службу в справах дітей виконкому Криворізької міськради.

У Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей у квартирі eg.ru

Інцидент трапився в Довгинцівському районі міста. Стурбовані дитячим плачем, який не припинявся протягом тривалого часу, сусіди звернулися в поліцію. Після приїзду правоохоронці встановили, що без нагляду залишилися малюки віком трьох, двох і одного року. Відтоді їхня мати на зв'язок не виходила.

Двох старших тимчасово відправили в центр соціально-психологічної реабілітації. Наймолодшого госпіталізували в лікарню. Після встановлення місця перебування їхньої матері буде вирішуватися питання про подальшу долю дітей.

У Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей у квартирі Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі психічнохвора мати знущалася над немовлям. 5 листопада жінка вдарила головою об стіну 10-місячну дитину. Її забрала швидка.

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