Головна Новини
14 листопада • оновлено в 12:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Плач почули сусіди: у Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей у квартирі

Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області 12 листопада жінка закрила у квартирі трьох маленьких дітей, а сама зникла в невідомому напрямку.

Почувши дикий плач малюків, їм на допомогу кинулися сусіди. Про це повідомляє "Перший міський" із посиланням на службу в справах дітей виконкому Криворізької міськради.

У Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей у квартирі

У Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей у квартирі

eg.ru

Новини
Під Дніпром зник хлопець з аутизмом: фото і прикмети

Інцидент трапився в Довгинцівському районі міста. Стурбовані дитячим плачем, який не припинявся протягом тривалого часу, сусіди звернулися в поліцію. Після приїзду правоохоронці встановили, що без нагляду залишилися малюки віком трьох, двох і одного року. Відтоді їхня мати на зв'язок не виходила.

Двох старших тимчасово відправили в центр соціально-психологічної реабілітації. Наймолодшого госпіталізували в лікарню. Після встановлення місця перебування їхньої матері буде вирішуватися питання про подальшу долю дітей.

У Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей у квартирі

У Кривому Розі горе-мати покинула трьох дітей у квартирі

Перший міський

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі психічнохвора мати знущалася над немовлям. 5 листопада жінка вдарила головою об стіну 10-місячну дитину. Її забрала швидка.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Аліна Рашевська Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Теги
постраждала дитина поліція
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем вы эту тварь матерью назвали
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги