Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Під Нікополем агресивний чоловік побив поліцейського

383 Читати матеріал російською

У Зеленодольську Дніпропетровської області агресивний чоловік побив поліцейського, який намагався припинити бійку.

Інцидент стався в ніч з 27 на 28 липня, передає прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліція затримала чоловіка, який побив їхнього колегу

Поліція затримала чоловіка, який побив їхнього колегу

Прес-служба ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області

"В ніч з 27 на 28 липня приблизно о другій годині ночі патруль у складі трьох поліцейських виїхав на повідомлення про бійку. На місці події один з учасників бійки завдав поліцейському тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні прес-служби.

Новини
Поліція затримала підозрюваного у вбивстві 19-річної дівчини під Дніпром

В даний час потерпілий поліцейський знаходиться в лікарні, у нього діагностували струс мозку, забої м'яких тканин обличчя, гематоми.

Чоловік, який побив правоохоронця, затриманий, вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі Дніпропетровської області затримали злочинця, який побив і пограбував сім'ю в Польщі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Дніпро
Теги
Нікополь бійка з поліцейськими поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel