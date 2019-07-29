Під Нікополем агресивний чоловік побив поліцейського

У Зеленодольську Дніпропетровської області агресивний чоловік побив поліцейського, який намагався припинити бійку.

Інцидент стався в ніч з 27 на 28 липня, передає прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Поліція затримала чоловіка, який побив їхнього колегу Прес-служба ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області

"В ніч з 27 на 28 липня приблизно о другій годині ночі патруль у складі трьох поліцейських виїхав на повідомлення про бійку. На місці події один з учасників бійки завдав поліцейському тілесні ушкодження", - сказано в повідомленні прес-служби.

В даний час потерпілий поліцейський знаходиться в лікарні, у нього діагностували струс мозку, забої м'яких тканин обличчя, гематоми.

Чоловік, який побив правоохоронця, затриманий, вирішується питання про оголошення йому підозри і обрання запобіжного заходу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі Дніпропетровської області затримали злочинця, який побив і пограбував сім'ю в Польщі.

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