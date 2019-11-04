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4 листопада • оновлено в 15:31
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Під Дніпром сварка в магазині закінчилася стріляниною: є постраждалий

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У Новомосковську Дніпропетровської області поліція затримала чоловіка за підозрою в стрілянині в одному з супермаркетів міста.

Інцидент стався близько 7:00 неділі, 3 листопада, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Новомосковську чоловік вчинив стрілянину в магазині

У Новомосковську чоловік вчинив стрілянину в магазині

reporter.kr.ua

"Працівники кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції встановили, що під час сварки з іншими покупцями затриманий дістав пневматичний пістолет і вистрілив в одного з учасників конфлікту", – сказано в повідомленні пресслужби.

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Стрілець зник з місця злочину, а потерпілому надали медичну допомогу.

Про подію повідомила адміністратор супермаркету.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу зловмисника і затримала його. Ним виявився 26-річний місцевий житель. У підозрюваного вилучили пістолет і направили на дослідження.

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За даним фактом порушено кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк від 3-х до 7 років.

Фото з місця події

Фото з місця події

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві п'яний чоловік чіплявся до перехожої, потім дістав пневматичний пістолет і зробив кілька пострілів в жінку і припарковані автомобілі. Очевидці затримали зловмисника на місці і передали працівникам поліції.

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Україна Дніпро
Теги
поліція стрілянина
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