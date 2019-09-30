Керівник відділу карного розшуку Павлоградського відділу поліції скоїв лобове зіткнення з автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

У події постраждали водій і два пасажири "Лада Калина", серед яких була 62-річна жінка. Аварія трапилася ввечері 29 вересня на Дніпропетровщині. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Дніпропетровської області.

Чоловік їхав на власній машині "Volkswagen Golf", перебуваючи поза службою. Правоохоронця і його заступника усунули від виконання службових обов'язків. Постраждалих доправили в лікарню.

Під Дніпром п'яний поліцейський влаштував ДТП Патрульна поліція Дніпропетровської області

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Про подію повідомили у Державне бюро розслідувань.

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Раніше OBOZREVATEL писав, що у Дніпрі кілька п'яних підлітків напали на чоловіка із сином після словесної суперечки. Конфлікт трапився на зупинці та різко перейшов у різанину.

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