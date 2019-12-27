Під Дніпром авто влетіло в автобус: загинула вагітна і молода дівчина. Фото ДТП

На трасі між селом Вільне і містом Новомосковськом на Дніпропетровщині 27 грудня трапилося зіткнення рейсового автобуса й автомобіля "Opel".

У результаті ДТП загинули дві дівчини 25-ти і 23-х років. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

За попередньою інформацією, водій легковика не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де рухався автобус "Казначеївка – Новомосковськ". У салоні були 10 пасажирів і водій.

Обидві загиблі дівчини їхали в автомобілі "Opel". Як відзначили у коментарях, одна з них перебувала на восьмому місяці вагітності. В аварії також постраждала 14-річна пасажирка автобуса. Її госпіталізували з легкими травмами.

Смертельна ДТП під Дніпром Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Смертельна ДТП під Дніпром Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Аварія трапилася між Вільним і Новомосковськом Мапа

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві п'яна жінка-водій нібито зачепила 3 авто, виїжджаючи з двору, і, намагаючись втекти з місця події, врізалася в маршрутне таксі.

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