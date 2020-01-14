Облив глодом і підпалив: подробиці смерті чоловіка в центрі Дніпра. Відео

Поліцейські затримали 26-річного хлопця, який облив настоянкою глоду, а потім підпалив свого товариша по чарці на центральній площі Дніпра.

Факт підпалу зафіксували камери відеоспостереження. Про це повідомили на сайті Національної поліції в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також з місця події вилучили вісім порожніх пляшок спиртової настоянки. За словами підозрюваного, він не пам'ятає, навіщо підпалив чоловіка.

У центрі Дніпра заживо згоріла людина Колаж

Слідчі перекваліфікували кримінальну справу з "нещасного випадку" на "умисне вбивство". Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваний у вбивстві ГУНП в Дніпропетровській області

Як писав OBOZREVATEL раніше, 13 січня на площі Героїв Майдану в Дніпрі заживо згорів чоловік. Близько п'ятої вечора в швидку надійшло повідомлення, що біля ковзанки в центрі міста горить людина. Найближча бригада приїхала на місце події і виявила людину без свідомості з опіками 90% тіла.

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