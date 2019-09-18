"Нема за що жити": в Дніпрі чоловік нишпорив по дитячих колясках

У Дніпрі на житловому масиві Тополя поліцейські затримали чоловіка, який обкрадав дитячі коляски.
Невідомий промишляв на території лікарні. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.
У Дніпрі чоловік нишпорив по дитячих колясках
Status Quo
Чоловіка зловив "на гарячому" свідок крадіжки, він же і викликав поліцію.
Патрульним вдалося підтвердити причетність чоловіка до крадіжок за допомогою камер відеоспостереження. Крадій виправдовував себе тим, що йому не вистачає грошей на життя.
Охорона порядку викликала слідчо-оперативну групу. Правоохоронці виявили у затриманого фальшиву довідку з соцзабезу. Його доставили в Шевченківське відділення поліції.
У Дніпрі чоловік обкрадав дитячі коляски
Патрульна поліція в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали карманницю в маршрутці. Жінка вкрала гаманець з сумки пасажирки. Постраждала вчасно зреагувала і її наздогнали.
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