"Нема за що жити": в Дніпрі чоловік нишпорив по дитячих колясках

У Дніпрі на житловому масиві Тополя поліцейські затримали чоловіка, який обкрадав дитячі коляски.

Невідомий промишляв на території лікарні. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі чоловік нишпорив по дитячих колясках Status Quo

Новини У Кривому Розі жінка цинічно обікрала дітей

Чоловіка зловив "на гарячому" свідок крадіжки, він же і викликав поліцію.

Патрульним вдалося підтвердити причетність чоловіка до крадіжок за допомогою камер відеоспостереження. Крадій виправдовував себе тим, що йому не вистачає грошей на життя.

Охорона порядку викликала слідчо-оперативну групу. Правоохоронці виявили у затриманого фальшиву довідку з соцзабезу. Його доставили в Шевченківське відділення поліції.

У Дніпрі чоловік обкрадав дитячі коляски Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали карманницю в маршрутці. Жінка вкрала гаманець з сумки пасажирки. Постраждала вчасно зреагувала і її наздогнали.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!