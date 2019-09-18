Головна Новини
18 вересня • оновлено в 14:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

"Нема за що жити": в Дніпрі чоловік нишпорив по дитячих колясках

335 Читати матеріал російською

У Дніпрі на житловому масиві Тополя поліцейські затримали чоловіка, який обкрадав дитячі коляски.

Невідомий промишляв на території лікарні. Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції в Дніпропетровській області.

У Дніпрі чоловік нишпорив по дитячих колясках

У Дніпрі чоловік нишпорив по дитячих колясках

Status Quo

Новини
У Кривому Розі жінка цинічно обікрала дітей

Чоловіка зловив "на гарячому" свідок крадіжки, він же і викликав поліцію.

Патрульним вдалося підтвердити причетність чоловіка до крадіжок за допомогою камер відеоспостереження. Крадій виправдовував себе тим, що йому не вистачає грошей на життя.

Охорона порядку викликала слідчо-оперативну групу. Правоохоронці виявили у затриманого фальшиву довідку з соцзабезу. Його доставили в Шевченківське відділення поліції.

У Дніпрі чоловік обкрадав дитячі коляски

У Дніпрі чоловік обкрадав дитячі коляски

Патрульна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі затримали карманницю в маршрутці. Жінка вкрала гаманець з сумки пасажирки. Постраждала вчасно зреагувала і її наздогнали.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік поліція затримання
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel