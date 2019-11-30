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1 грудня • оновлено в 06:21
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Яна Коваль

На Калиновій провалився асфальт: утворилася величезна яма

1.3т
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29 листопада, в нічний час, на перетині вулиць Калиновій та Образцова звалився асфальт.

Детальніше про це повідомляє Інформатор.

На Калиновій після дощу провалився асфальт

На Калиновій після дощу провалився асфальт

dp.informator.ua

На даній ділянці вже близько двох місяців проводять роботи по заміні комунікацій, зараз яма стала більше і в неї потрапила волога.

Яма з'явилася 29 листопада. До вечора вона розрослася, на неї звернули увагу патрульні. Вони зупинилися і захистили ділянку дороги стрічкою.

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На щастя, ніхто не постраждав

На щастя, ніхто не постраждав

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Фахівці усувають проблему

Фахівці усувають проблему

dp.informator.ua

Першими на яму звернули увагу патрульні

Першими на яму звернули увагу патрульні

dp.informator.ua

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На ділянці вже близько двох місяців проводять роботи по заміні комунікацій

На ділянці вже близько двох місяців проводять роботи по заміні комунікацій

dp.informator.ua

Вранці проїзд з Образцова до Байкальської огородили повноцінним парканом, також там встановили тимчасові знаки.

Ділянка у напрямку до вулиці Байкальської перекрита

Ділянка у напрямку до вулиці Байкальської перекрита

dp.informator.ua

Ситуація ускладнилася через погодні умови

Ситуація ускладнилася через погодні умови

dp.informator.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі затопило зупинку на набережній: вода пробила асфальт.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
дороги поліція ремонт і будівництво доріг новини
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