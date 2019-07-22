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Мешканець Дніпра знайшов автомат Калашникова на будівництві в центрі

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Мешканець Дніпра знайшов зброю, схожу на автомат Калашникова, на будівництві на вул. Грушевського (колишня вул. Карла Лібкнехта).

Він виявив предмет ввечері в неділю, 21 липня, передає Інформатор.

Чоловік знайшов автомат на будівництві

Чоловік знайшов автомат на будівництві

Інформатор

Новини
У Дніпрі невідомі стріляли в автомобіль

Повідомляється, що 69-річний чоловік помітив на території будівництва пакет з автоматом і вирішив віднести його в поліцію.

По дорозі його зупинили патрульні поліцейські і викликали слідчо-оперативну групу.

Автомат був загорнутий в целофановий пакет

Автомат був загорнутий в целофановий пакет

Інформатор

По дорозі чоловіка затримали патрульні поліцейські

По дорозі чоловіка затримали патрульні поліцейські

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліцейські виявили у порушника ПДР нелегальну зброю.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро зброя поліція
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