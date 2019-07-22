Мешканець Дніпра знайшов автомат Калашникова на будівництві в центрі

Мешканець Дніпра знайшов зброю, схожу на автомат Калашникова, на будівництві на вул. Грушевського (колишня вул. Карла Лібкнехта).
Він виявив предмет ввечері в неділю, 21 липня, передає Інформатор.
Чоловік знайшов автомат на будівництві
Інформатор
Повідомляється, що 69-річний чоловік помітив на території будівництва пакет з автоматом і вирішив віднести його в поліцію.
По дорозі його зупинили патрульні поліцейські і викликали слідчо-оперативну групу.
Автомат був загорнутий в целофановий пакет
Інформатор
По дорозі чоловіка затримали патрульні поліцейські
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі поліцейські виявили у порушника ПДР нелегальну зброю.
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