Машинка в пісочниці: в Дніпрі п'яний водій заїхав на дитячу площадку

У Дніпрі поліцейські виявили п'яного водія на дитячому майданчику. Чоловік заїхав в пісочницю і пошкодив її, машина перекинулася.

Подія трапилася ввечері в суботу, 29 червня. Про це повідомили в Патрульній поліції Дніпропетровської області.

За словами свідків, чоловік керував машиною, заїхав на дитячу пісочницю і зруйнував її. В результаті автомобіль перекинувся посеред майданчика.

Машина перекинулася на дитячому майданчику Патрульна поліція Дніпропетровської області

Як розповіли в поліції, у крові водія алкотестер виявив 0,62 проміле алкоголю (при нормі 0,2). На чоловіка склали протокол за статтями 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративний протокол тягне за собою штраф у розмірі 10 540 гривень з позбавленням прав на один рік.

У поліції зазначили, що тільки за вихідні, 29-30 червня, в Дніпрі складено 59 протоколів за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Так, поліцейські виявили водія вантажівки DAF з "вражаючим" відсотком алкоголю в крові - 2,79 проміле.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді запропонували посилити штрафи за їзду без паска безпеки в авто. У разі прийняття закону покарання збільшиться в 10 разів і також торкнеться тих водіїв, які нехтують безпекою своїх дітей.

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