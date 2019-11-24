"Люди! Прокиньтеся!" Страшний випадок на дорозі в Дніпрі підірвав мережу

22 листопада на пішохідному переході жінка збила чоловіка, переїхавши йому руки. Після - зникла з місця події.

Детальніше про ситуацію розповість OBOZREVATEL.

На Парусі жінка збила чоловіка і втекла unian.net

У соціальних мережах розгорілося масове обговорення ситуації, яка сталася 22 листопада на ж\м Парус: жінка збила чоловіка на пішохідному переході і втекла з місця події.

"Сьогодні в районі з 17:45 до 18:00, на перехресті біля АТБ (на вул. Метробудівській, 12) переїхали автомобілем чоловіка. Я з маленькою дитиною була в цей момент поруч, в 2-х метрах від потерпілого. Чоловік був хворий (за зовнішнім виглядом однозначно психічний розлад, не наркозалежний і не алкоголік). він йшов поруч з нами. В один момент він впав на дорогу, і автомобіль переїхав йому по руках. Жінка років 40 водій авто, зупинилася і вийшла з питанням: викликати швидку або поліцію? Я сказала: спочатку швидку, тому що чоловік лежав на дорозі, і було видно, чт у нього переламані руки. І тут ШОК !!! Водій сіла і поїхала! " - поділилася свідок події Наталя.

Але на цьому неприємності не закінчилися. Як повідомляє жінка-очевидець, потерпілому ніхто не хотів допомагати і викликати швидку. За словами жінки, навіть поліція розвернулася і поїхала в іншому напрямку:

"Постраждалий чоловік ліг на бордюр, я одягла йому капюшон і пішла з дитиною швидко додому, щоб викликати швидку. На перехресті побачила патрульну поліцію, зраділа, що допоможуть, але ... вони розвернулися і просто поїхали в іншому напрямку. Поїхали, не під'їхавши до лежачого на дорозі на асфальті чоловіка !!! Як? Це їх не стосується абсолютно ??? Я прийшла додому і зателефонувала на 103. Виявилося, що так ніхто !!! і не викликав швидку! Від мене заяву не прийняли, так як на той момент я не перебувала поруч з постраждалим. "

Наталія підсумувала, що потерпілий чоловік з переломами рук самостійно пішов з місця подій, так і не дочекавшись допомоги. Свідки-продавці з найближчих магазинів повідомили, що поліція і швидка так і не приїхали на виклик.

Ситуація підірвала соцмережі Актив ж / м Парус (Дніпро)

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що під Дніпром п'яний водій на смерть збив пішохода.

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