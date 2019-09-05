Летів 174 км/год! У Кривому Розі зловили рекордно п'яного водія

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали водія, який нісся з рекордною швидкістю на машині.

32-річний правопорушник "пронісся" зі швидкістю 174 кілометрів на годину і отримав 3 адмінматеріала, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу.

Так, інспектори помітили автомобіль Audi, який їхав на значній швидкості. Поліцейські з допомогою приладу зафіксували швидкість 174 км/год.

Затримали п'яного водія ЯСИА

Водій не збирався зупинятися і патрульні передали в радіоефір орієнтування і попередили колег, в напрямку яких рухався порушник.

Потім на стаціонарному посту на відрізку автодороги Дніпро-Кривий Ріг автомобіль зупинили. За кермом знаходився 32-річний чоловік. Він розповів, що рухався на значній швидкості і навіть не помітив сигналу про зупинку.

Поліцейські виявили у правопорушника явні ознаки сп'яніння. Вони перевірили і газоаналізатор показав 4,67 проміле алкоголю в організмі.

На водія склали протокол і позбавили прав керування.

Затримали п'яного водія Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Затримали п'яного водія Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Затримали п'яного водія Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Затримали п'яного водія Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

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