Новини Реклама
5 вересня • оновлено в 11:19
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Летів 174 км/год! У Кривому Розі зловили рекордно п'яного водія

3.1т Читати матеріал російською

У Кривому Розі Дніпропетровської області затримали водія, який нісся з рекордною швидкістю на машині.

32-річний правопорушник "пронісся" зі швидкістю 174 кілометрів на годину і отримав 3 адмінматеріала, повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Кривого Рогу.

Так, інспектори помітили автомобіль Audi, який їхав на значній швидкості. Поліцейські з допомогою приладу зафіксували швидкість 174 км/год.

Новини
Лікар-рятівник бійців ОС помер після обстрілу: що відомо

Затримали п'яного водія

Затримали п'яного водія

ЯСИА

Водій не збирався зупинятися і патрульні передали в радіоефір орієнтування і попередили колег, в напрямку яких рухався порушник.

Потім на стаціонарному посту на відрізку автодороги Дніпро-Кривий Ріг автомобіль зупинили. За кермом знаходився 32-річний чоловік. Він розповів, що рухався на значній швидкості і навіть не помітив сигналу про зупинку.

Поліцейські виявили у правопорушника явні ознаки сп'яніння. Вони перевірили і газоаналізатор показав 4,67 проміле алкоголю в організмі.

На водія склали протокол і позбавили прав керування.

Новини
Намагався задушити: в Дніпрі напали на студентку у ліфті
Затримали п'яного водія

Затримали п'яного водія

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Затримали п'яного водія

Затримали п'яного водія

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Затримали п'яного водія

Затримали п'яного водія

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Затримали п'яного водія

Затримали п'яного водія

Пресслужба Патрульної поліції Кривого Рогу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі хлопець по-звірячому розправився з друзями колишньої.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
поліція п'яний за кермом
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
17
1
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel