"Кошмарили" фермерів: під Дніпром поліція затримала підозрюваних у рекеті

У Кам'янському Дніпропетровської області поліція затримала трьох підозрюваних в збройному нападі та вимаганні грошей у фермерів.

Зокрема, затримано трьох чоловіків 25, 26 і 28 років, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

У Кам'янському затримали підозрюваних у нападі на фермера Пресслужба поліції Дніпропетровської області

"Раніше судимі чоловіки у віці 25, 26 і 28 років підозрюються у скоєнні хуліганства, підпалу, розбійних нападів та вимаганні коштів у аграріїв і підприємців Верхньодніпровського та Криничанського районів", – сказано в повідомленні.

Підозрюваних затримали у вівторок, 22 жовтня, із залученням співробітників спецпідрозділу "КОРД". За місцем їх проживання і в автомобілях проведені обшуки, в ході яких вилучено балаклави, рукавички і зброю.

За інформацією слідства, у вересні поточного року підозрювані напали на місцевого жителя і завдали йому вогнепальне поранення.

"У ході розслідування було встановлено, що жителі Дніпропетровської області згрупувалися для вимагання коштів у фермерів і можуть бути причетні до ряду резонансних злочинів", – відзначають в поліції.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу.

Наразі правоохоронці встановлюють можливу причетність підозрюваних до інших злочинів на території Дніпропетровської області.

У затриманих знайшли речові докази Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі поліція затримала угрупування, яке займалося розбоєм, пограбуваннями і крадіжками з приватних домоволодінь і квартир. Під час затримання у підозрюваних вилучили вилучили гранатомет і п'ять пістолетів.

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