"Какая разница": в Дніпрі спалахнув скандал через "АУЄ" на "авто" поліції

У Дніпрі місцеві жителі зліпили зі снігу поліцейський "Пріус" і "Гелендваген" і нанесли фарбою абревіатуру "АУЄ". Через інцидент спалахнув скандал в мережі.

Патрульний екіпаж навіть сфотографувався на тлі машини зі снігу, фото опублікували на офіційній сторінці поліції. На скандальну напис звернув увагу Руслан Власенко на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"А ось якби був напис УПА, вже був би виття на весь інтернет - фашисти, бандерівці! А так нічого дивного, просто хлопці підтримують злочиннийп світ з його антисоціальними принципами! ОК!" – написав Власенко.

Поліцейські зробили фото на тлі "авто" Facebook/Руслан Власенко

У Дніпрі спалахнув скандал через "АУЄ" на "авто" поліції Facebook/Патрульна поліція Дніпропетровської області

Під публікацією правоохоронців чоловік написав, що даний пост недоречний. Однак коментарі видалили, а потім заблокували його на офіційній сторінці Патрульної поліції в Дніпропетровській області.

"Особливо розчулюють поліцейські, які фоткаються на тлі, закриваючи собою напис АУЄ! А ще це фото на офіційній сторінці поліції. Чергове дно пробито. Написав у них на офіційній сторінці просто, що даний пост недоречний і що це виглядає так, якби євреї фотографувалися на тлі свастики. У підсумку мої коментарі поліція підтерла і заблокувала мене на своїй сторінці. Ось така у нас свобода слова", – зазначив Власенко.

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У Дніпрі спалахнув скандал через "АУЄ" на "авто" поліції Facebook/Руслан Власенко

У Дніпрі спалахнув скандал через "АУЄ" на "авто" поліції Telegram-канал "Х**вий Дніпро"

Користувачі залишили більше сотні коментарів під постом чоловіка. Більшість людей обурені пропагандою руху і діями правоохоронців.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі місцеві жителі зліпили величезну патрульну машину зі снігу і повідомили на лінію "102" про нібито залишене авто. Пізніше поруч з поліцейським "Пріусом" з'явився "Гелендваген".

Один з авторів сніговика розповів, що автомобіль зліпили за п'ять годин. За його словами, в створенні машини брали участь п'ять чоловік.

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