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ДТП в Дніпрі: зіткнулися Opel і швидка допомога

Яна Коваль
Події
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ДТП в Дніпрі: зіткнулися Opel і швидка допомога

ДТП на вулиці Фабра в Дніпрі. Інформатор

На перетині вулиць Фабра і Старокозацької зіткнулися Opel і автомобіль швидкої допомоги. В інциденті ніхто не постраждав.

Подія трапилася 18 липня близько 19.00, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, карета "швидкої" рухалася по вулиці Старокозацькій на виклик. Легковий автомобіль їхав по вулиці Фабра і не надав перевагу автомобілю екстреної служби з включеними проблисковими маячками.

Зіткнулися Opel і автомобіль швидкої допомоги

Зіткнулися Opel і автомобіль швидкої допомоги Інформатор

Обставини з'ясовують правоохоронці

Обставини з'ясовують правоохоронці Інформатор

Лікарі їхали на виклик

Лікарі їхали на виклик Інформатор

Незважаючи на всю серйозність ситуації, ніхто не травмувався. Обставини з'ясовують правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Дніпрі чоловік з пенсіонерками жорстоко побили дівчину в маршрутці. Він вдарив дівчину по обличчю, а жінки тягали її за волосся.

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