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30 листопада • оновлено в 10:38
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Довелося стріляти: у Дніпрі наїхали на копа під час спецоперації. Фото

3.1т
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29 листопада, близько 20:30, перехожі почули 5 пострілів. Госпіталізовано поліцейського.

Детальніше про це повідомив Інформатор.

Про стрілянину повідомили очевидці

Про стрілянину повідомили очевидці

dp.informator.ua

За попередньою інформацією, на місці працювали співробітники карного розшуку. Спецоперація пішла не за планом і зловмисник наїхав на поліцейського, якого госпіталізувала швидка допомога.

Стрілянина на Вернадського

Стрілянина на Вернадського

dp.informator.ua

На місці події працювали поліція і швидка допомога

На місці події працювали поліція і швидка допомога

dp.informator.ua

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Про ситуацію в поліцію повідомили очевидці

Про ситуацію в поліцію повідомили очевидці

dp.informator.ua

На одному з авто, на лобовому склі, видно сліди від пострілів. Деталі події поки невідомі.

Стріляли в лобове скло

Стріляли в лобове скло

dp.informator.ua

Зловмисник "протаранив" авто

Зловмисник "протаранив" авто

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Погоня зі стріляниною в центрі Дніпра: з'явилася нова версія
Винуватця затримали

Винуватця затримали

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Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП поліція стрілянина новини
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