Довелося стріляти: у Дніпрі наїхали на копа під час спецоперації. Фото

29 листопада, близько 20:30, перехожі почули 5 пострілів. Госпіталізовано поліцейського.

Детальніше про це повідомив Інформатор.

Про стрілянину повідомили очевидці dp.informator.ua

За попередньою інформацією, на місці працювали співробітники карного розшуку. Спецоперація пішла не за планом і зловмисник наїхав на поліцейського, якого госпіталізувала швидка допомога.

Стрілянина на Вернадського dp.informator.ua

На місці події працювали поліція і швидка допомога dp.informator.ua

Про ситуацію в поліцію повідомили очевидці dp.informator.ua

На одному з авто, на лобовому склі, видно сліди від пострілів. Деталі події поки невідомі.

Стріляли в лобове скло dp.informator.ua

Зловмисник "протаранив" авто dp.informator.ua

Винуватця затримали dp.informator.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся