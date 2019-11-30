Довелося стріляти: у Дніпрі наїхали на копа під час спецоперації. Фото

29 листопада, близько 20:30, перехожі почули 5 пострілів. Госпіталізовано поліцейського.
Детальніше про це повідомив Інформатор.
Про стрілянину повідомили очевидці
dp.informator.ua
За попередньою інформацією, на місці працювали співробітники карного розшуку. Спецоперація пішла не за планом і зловмисник наїхав на поліцейського, якого госпіталізувала швидка допомога.
Стрілянина на Вернадського
dp.informator.ua
На місці події працювали поліція і швидка допомога
dp.informator.ua
Про ситуацію в поліцію повідомили очевидці
dp.informator.ua
На одному з авто, на лобовому склі, видно сліди від пострілів. Деталі події поки невідомі.
Стріляли в лобове скло
dp.informator.ua
Зловмисник "протаранив" авто
dp.informator.ua
Винуватця затримали
dp.informator.ua
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що СБУ затримала в Дніпрі небезпечного злочинця.
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