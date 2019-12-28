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28 грудня • оновлено в 14:42
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Софія Ковнір

Брав кредит на чуже ім'я: в Дніпрі викрили афериста

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У Дніпрі чоловік намагався отримати кредит на чужі документи.

Як повідомили в пресслужбі Патрульної поліції Дніпропетровської області, в одному з банків чоловік хотів отримати кредит за допомогою документів, які йому не належить.

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Аферист

Аферист

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На місце події прибула поліція і з'ясувалося, що при оформленні грошової позики на 50 тисяч гривень громадянин надав підроблений паспорт.

Під час перевірки правоохоронці виявили у чоловіка ще один паспорт громадянина України на інше ім'я. Відзначимо, що обидва документи значилися як загублені.

Також в пресслужбі додали, що в установу по позиці з чоловіком прийшов його товариш.

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Аферист в Дніпрі

Аферист в Дніпрі

Пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області

Зловмисників доставили до Шевченківського відділу поліції для з'ясування всіх обставин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, двоє дніпрян намагалися пограбувати дитсадок : винесли їжу, лампочки і порошок.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Теги
кредит шахраї афера
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