Аварія в Дніпрі на Набережній Перемоги: постраждав мотоцикліст

У Дніпрі на Набережній Перемоги мотоцикліст в'їхав в огорожу. Водій отримав різні травми, але після аварії залишався у свідомості. На місце події викликали швидку допомогу.

Інцидент стався 11 травня приблизно о 6:00. За попередньою інформацією, водій мотоцикла рухався по Набережній Перемоги зі сторони кільця, не впорався з керуванням і в'їхав у відбійник. Свідки викликали поліцію і швидку, повідомляє Інформатор.

ДТП на Набережній Перемоги: є постраждалий Інформатор

Водієві мотоцикла 52 роки. Чоловік отримав незначні травми. Швидка відвезла його в 16 міську лікарню. Біля "двоколісного" лежав пакет з ножем – ймовірно, речі належать власникові мотоцикла. Поліцейські залишилися на місці з'ясовувати обставини ДТП.

ДТП на Набережній Перемоги Інформатор

Біля транспортного засобу знайшли пакет з ножем Інформатор

Мотоцикл в'їхав у відбійник Інформатор

Водій мотоцикла отримав травми Інформатор

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