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11 травня • оновлено в 13:42
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Яна Коваль
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Аварія в Дніпрі на Набережній Перемоги: постраждав мотоцикліст

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У Дніпрі на Набережній Перемоги мотоцикліст в'їхав в огорожу. Водій отримав різні травми, але після аварії залишався у свідомості. На місце події викликали швидку допомогу.

Інцидент стався 11 травня приблизно о 6:00. За попередньою інформацією, водій мотоцикла рухався по Набережній Перемоги зі сторони кільця, не впорався з керуванням і в'їхав у відбійник. Свідки викликали поліцію і швидку, повідомляє Інформатор.

ДТП на Набережній Перемоги: є постраждалий

ДТП на Набережній Перемоги: є постраждалий

Інформатор

Водієві мотоцикла 52 роки. Чоловік отримав незначні травми. Швидка відвезла його в 16 міську лікарню. Біля "двоколісного" лежав пакет з ножем – ймовірно, речі належать власникові мотоцикла. Поліцейські залишилися на місці з'ясовувати обставини ДТП.

ДТП на Набережній Перемоги

ДТП на Набережній Перемоги

Інформатор

Біля транспортного засобу знайшли пакет з ножем

Біля транспортного засобу знайшли пакет з ножем

Інформатор

Мотоцикл в'їхав у відбійник

Мотоцикл в'їхав у відбійник

Інформатор

Водій мотоцикла отримав травми

Водій мотоцикла отримав травми

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що на Дніпропетровщині під час гасіння пожежі знайшли мертву жінку. Горіла квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку.

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Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
ДТП аварія мотоцикл поліція
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