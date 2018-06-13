Втрутилася охорона: Кім Чен Ина викрили в конспірації з ручкою. Фотофакт

Глава КНДР Кім Чен Ин не став підписувати підсумковий документ по результатах саміту з президентом США Дональдом Трампом запропонованим маркером.

Ще до початку церемонії, коли на підготовлений до підписання стіл виклали папки з документами і однакові чорні маркери з ім'ям Дональда Трампа, співробітник охорони північнокорейського лідера в білих рукавичках відкрив маркер і ретельно протер його серветкою.

Але потім безпосередньо перед підписанням до Кім Чен Ина підійшла його сестра Кім Е Чжон і простягнула йому чорнильну ручку.

Саме нею глава КНДР і підписав підсумковий документ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час церемонії північнокорейський лідер назвав підписаний документ історичним.