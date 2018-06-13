Вмешалась охрана: Ким Чен Ына уличили в конспирации с ручкой. Фотофакт

Глава КНДР Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ по результатам саммита с президентом США Дональдом Трампом предложенным маркером.
Еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Дональда Трампа, сотрудник охраны северокорейского лидера в белых перчатках открыл маркер и тщательно протер его салфеткой.
Но затем непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку.
Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим.