Вмешалась охрана: Ким Чен Ына уличили в конспирации с ручкой. Фотофакт

Глава КНДР Ким Чен Ын не стал подписывать итоговый документ по результатам саммита с президентом США Дональдом Трампом предложенным маркером.

Еще до начала церемонии, когда на подготовленный к подписанию стол выложили папки с документами и одинаковые черные маркеры с именем Дональда Трампа, сотрудник охраны северокорейского лидера в белых перчатках открыл маркер и тщательно протер его салфеткой.

Но затем непосредственно перед подписанием к Ким Чен Ыну подошла его сестра Ким Е Чжон и протянула ему перьевую ручку.

Именно ей глава КНДР и подписал итоговый документ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим.