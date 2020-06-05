У Криму діри в асфальті залатали килимом. Фото

У Севастополі в тимчасово окупованому Криму для ремонту дороги крім асфальту використали також килим.

Ним закрили дірки в старому покритті й закачали під новий шар. Відповідні фото з'явилися на сторінці блогу RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

"Килим закачали в асфальт... Це Севастополь", – дивується автор допису. У коментарях під ним люди також почали обговорювати нетипову технологію.

У Севастополі діри в дорозі закрили килимом Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У Севастополі діри в дорозі закрили килимом Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Собака на другій світлині в шоці. Обходить стороною", "Немає асфальту – не подобається. Є асфальт – теж не подобається. Вам не догодиш", "Забагатіли севастопольці", "Закачали, щоб ніхто не поцупив, знає ж хтось нахили городян", "Технологія така. Килим діри в асфальті закриває, а зверху асфальт кладуть", "Як тобі таке, Ілоне Маск","Це по-багатому", "Ось це я розумію! Це вже зовсім новий рівень скріпності й духовності!" – жартують в обговоренні.

"Багато живуть", "Для міцності", "Тепер будуть, як перси в килимах. Шик по-російськи", "Це геотекстиль. Для надійності", "Немиторосійський ремонт доріг, що не має аналогів у світі", – продовжили дискусію під курйозними фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало ажіотаж фото зі шкільної лінійки в місті Дубно Рівненської області, де до приїзду мера весь майданчик перед навчальним закладом застелили килимами.