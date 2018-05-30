"Це не тролінг": в Кабмін привели нового Арсенія

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман провів на засідання Кабінету міністрів дітей.

Як заявив він під час засідання, присутні на засіданні міністри спершу вирішили, що це жарт.

"Це ніякий не тролінг. Влада змінюється, як ви бачите. Будемо передавати справи сьогодні цьому гідному поколінню. Павло Валерійович (Розенко. - Ред.) подумав, що це тролінг. Оскільки він і Костянтин (хлопчик, якого привели до Кабміну. - Ред .) між собою дещо схожі", - зазначив Гройсман.

Після цього прем'єр показав на хлопчика в окулярах, який сидів праворуч від нього, і натякнув на його схожість з лідером "Народного фронту" Арсенієм Яценюком.

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"І я тоді подивився на цього молодого чоловіка. Знаєте як його звуть? Його звуть Арсеній", - заключив прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сьогоднішньому засіданні Кабміну було прийнято рішення, що з 1 січня 2019 року уряд буде компенсувати сім'ям кошти на оплату няні для дитини.