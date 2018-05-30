УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Это не троллинг": в Кабмин привели нового Арсения

Читать новость на украинском

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел на заседание Кабинета министров детей.

Как заявил он во время заседания, присутствующие на заседании министры сперва решили, что это шутка.

"Это никакой не троллинг. Власть меняется, как вы видите. Будем передавать дела сегодня этому достойному поколению. Павел Валерьевич (Розенко. - Ред.) подумал, что это троллинг. Поскольку он и Константин (мальчик, которого привели в Кабмин. - Ред.) между собой несколько похожи", - отметил Гройсман.

Новости
Резкое повышение цен на газ в Украине: в Кабмине выступили с предложением

После этого премьер показал на ребенка в очках, который сидел справа от него, и намекнул на его схожесть с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком.

скриншот

"И я тогда посмотрел на этого молодого человека. Знаете как его зовут? Его зовут Арсений", - изрек премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшнем заседании Кабмина было принято решение, что с 1 января 2019 года правительство будет компенсировать семьям средства на оплату няни для ребенка.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объект
видео
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги