"Это не троллинг": в Кабмин привели нового Арсения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел на заседание Кабинета министров детей.

Как заявил он во время заседания, присутствующие на заседании министры сперва решили, что это шутка.

"Это никакой не троллинг. Власть меняется, как вы видите. Будем передавать дела сегодня этому достойному поколению. Павел Валерьевич (Розенко. - Ред.) подумал, что это троллинг. Поскольку он и Константин (мальчик, которого привели в Кабмин. - Ред.) между собой несколько похожи", - отметил Гройсман.

После этого премьер показал на ребенка в очках, который сидел справа от него, и намекнул на его схожесть с лидером "Народного фронта" Арсением Яценюком.

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"И я тогда посмотрел на этого молодого человека. Знаете как его зовут? Его зовут Арсений", - изрек премьер-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, на сегодняшнем заседании Кабмина было принято решение, что с 1 января 2019 года правительство будет компенсировать семьям средства на оплату няни для ребенка.