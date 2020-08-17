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Скандальна російська телеведуча "вклонилася в ноги" коронавірусу

Борис Бондар
Борис Бондар
Курйози
3,2 т.
Олена Малишева висловила 'величезну подяку' коронавірусу

Олена Малишева висловила "величезну подяку" коронавірусу. ТАСС

Російська ведуча програм про здоров'я Олена Малишева заявила, що COVID-19 треба дякувати за те, що ним майже не заражаються діти і смертність у неповнолітніх від інфекції вкрай низька.

Сталося це в ефірі Instagram. Пані медик напередодні початку навчального року розповідала про небезпеку шкіл і дитячих садів для самих дітей, педагогів і батьків.

Малишева відзначила, що поки від коронавірусу немає ані ліків, ані вакцини, але все одно у дітей від цієї хвороби вкрай незначна смертність і низька ймовірність зараження.

"Він щадить дітей, і за це йому уклін в ноги і велика подяка", – заявила доктор медичних наук.

За словами телеведучої, у неї в родині є маленькі діти, і статистика захворюваності дітей дає їй і родичам можливість почуватися спокійно.

Телеведуча розповіла про коронавірус і дітей

Телеведуча розповіла про коронавірус і дітей (Instagram Олени Малишевої)

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відома російська телеведуча, доктор медичних наук Олена Малишева назвала коронавірус COVID-19 дивом. Так вона відповіла на питання під час прямого ефіру про небезпеку нового китайського вірусу.

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РосіяКоронавірусдітиОлена Малишева
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